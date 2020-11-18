إقليم أوروميا صراع جديد في إثيوبيا: مقتل 142 مسلحا واعتقال 48 آخرين

أعلنت مفوضية شرطة أوروميا الإثيوبية، اليوم الأربعاء، مقتل عشرات المسلحين واعتقال آخرين من جماعة "أونج شي" المسلحة غربي البلاد، في وقت تشهد فيه إثيوبيا صراعا داميا في الشمال.

وقال مفوض شرطة أوروميا، أرارسا مرداسا، إن الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة في الإقليم تمكنت من القضاء على 142 مسلحا واعتقال 48 آخرين من الجماعة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، في منطقة وللغا بإقليم أوروميا، حسبما نقلت شبكة "فانا" الإثيوبية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، اعتقلت شرطة إقليم أوروميا ما مجموعه 1341 مشتبها كانوا يقدمون التدريب والمساعدات اللوجستية لأعضاء الجماعة.

وأشار مفوض شرطة أورورميا إلى أن من بين هؤلاء المعتقلين يوجد 104 عناصر مشتبه بهم من عناصر جبهة تحرير تيجراي التي تخوض حربا مع الجيش الإثيوبي شمالي البلاد.

في مطلع هذا الشهر، قال مسؤولون إثيوبيون، إن مسلحين قتلوا عشرات الأشخاص وأحرقوا أكثر من 20 منزلا في هجوم على وولغا بغرب إثيوبيا، متسببين في نزوح مئات آخرين.

وأشاروا بإصبع الاتهام إلى قوات منفصلت عن جبهة تحرير أورومو.

وحاليا يخوض الجيش الوطني صراعا عنيفا في الشمال، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قبل نحو أسبوعين، الحرب على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، عقب اتهامه لها بمهاجمة معسكر للجيش ومحاولة سرقة معداته.

وأودى الصراع بحياة المئات، وربما الألوف، من الجانبين ودفع نحو 30 ألفا للفرار إلى السودان وأثار الشكوك حول سمعة أحمد، أصغر زعماء إفريقيا سنا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، لإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا.