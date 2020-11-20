أمين الأمم المتحدة يحذر من مجاعة في اليمن: الأسوأ منذ عقود

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن اليمن "يواجه الآن، خطر التعرض لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

وقال جوتيريش: "في غياب إجراء فوري ربما نفقد ملايين الأرواح"، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ويعود شبح المجاعة ليخيم على اليمن، عقب تحذير أطلقته الأمم المتحدة، بهذا الخصوص، وأكد برنامج الغذاء العالمي في وقت سابق، أن اليمن سيهوي إلى مجاعة مدمرة في غضون أشهر قليلة، إذا لم تحصل المنظمات الأممية المعنية على التمويل اللازم.