السكة الحديد: لم يتم تطوير المرفق طيلة 40 عاما.. ونعمل بأولويات محددة

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن مرفق السكة الحديد لم يطاله التطوير طيلة 40 عاما، إلا أنه وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وضع على عاتقه تطوير جميع قطاعات النقل مثل الطرق والموانئ والسكة الحديد، وكان الأخير أحد أبرز الأولويات التي عملت عليها القيادة السياسية.

وأضاف "رسلان"، خلال استضافته ببرنامج "حقائق وأسرار"، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قطاع السكة الحديد طاله التطوير في كل القطاعات، سواء البنية الأساسية أو الوحدات المتحركة مثل الجرارات والعربات، والورش والمحطات والمزلقنات والعامل البشري: "كل ده بيترجم على أرض الواقع، والجميع شايفه".

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة بها بعض الخطوط التي لم يتم تطويرها منذ أكثر من 100 عام خاصة الخطوط الأساسية والفرعية، ومنذ 4 سنوات بدأت خطة تطوير البنية الأساسية والتي تشمل مشروعات الإشارات وتجديدات السكك، وتطوير المحطات ذاتها الفرعية الأساسية، كما يجري تطوير المزلقنات والتي شابها الإهمال جراء الكثافة المرورية الكبيرة عليها وعدم إحداث تطوير بها: "بنعمل دلوقتي في المزلقنات تطوير للأعمال المدنية مثل حارة الدخول والخروج والجزيرة الوسطي، ومثلث الرؤية علشان سواق القطار يكون شايف المركبات اللي حوالين المزلقان من مسافات محددة، بخلاف تطوير نظم التحكم علشان النظام يشتغل أوتوماتيك".

وأكد أن هناك توجيه بعدم المساس بمحودي الدخل خلال الفترة المقبلة، حيث إن ما يجري حاليا من تطويرات بخصوص مرفق السكة الحديد، سيعتمد على خدمات نقل الركاب ونقل ابضائع والإيرادات الأخرى الخاصة باستثمار الأراضي التابعة للسكة الحديد، أو نظام الإعلانات على السكة الحديد وبداخل القطارات: "كل دي بنسميها مصادر أخرى لإيرادات السكة الحديد".

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن 75% من عدد قطارات الركاب التي تعمل بالسكة الحديد على الخطوط الفرعية والساسية، التذكرة فيها للركاب من جنيه لـ3 جنيهات.