اليوم.. الجامعات تبدأ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول 2020

تبدأ عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم السبت، امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2020، لعدد من الكليات، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ووفقاً للجدول الزمني للفصل الدراسي الأول .

وكشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الميدتيرم في موعدها المعلن دون تأجيل، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في مثل هذه الظروف المتعلقة بالطقس عامة.

وأضاف "الخشت"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات الهندسية وإدارة الحماية المدنية وعناصر الأمن الإداري بالمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشغيل فرق الطوارئ بالإدارات الهندسية والحماية المدنية، والتأكد من سلامة المباني وغيرها، وفصل الكهرباء عند الاحتياج، وكذلك وسرعة التعامل مع أي موقف قد يطرأ.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه منذ شهر، قام بإصدار مجموعة من التعليمات لكل الكليات والمستشفيات والإدارات، بالاستعداد لموجة الأمطار وتغير الطقس.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الميدتيرم إلكترونيًا من خلال منصة الجامعة التعليمية الذكية Blackboard التي تُعد من أقوى أنظمة التعليم الذكي في العالم، لافتًا إلى اكتمال عمليات التدريب على منصة الامتحانات التي بدأتها الجامعة مبكرًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة.

وتبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول "الميدتيرم"، بكليات جامعة القاهرة اليوم، وفقًا لجداول كل كلية، إلكترونيا، في إطار حرص الجامعة على التحول الرقمي الشامل والانتقال إلى عصر جامعة الجيل الثالث.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الكليات ستبدأ من اليوم إجراء امتحانات الميدتيرم وفقاً للجداول المعلنة للفصل الدراسي الأول إلكترونيا، مؤكدا أنه تم التنبيه على تطبيق جميع الإجراءات الإحترزاية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الإجراءات تمثل في الكشف الحراري على أي شخص قبل الدخول إلى الحرم الجامعي، فضلا عن التعقيم الدوي للإنشاءات بالحرم الجامعي.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه يجري اليوم بدء امتحانات الميد تيرم لمختلف الكليا بالجامعة إلكترونيا وورقياً وفقا للكثافات الطلابية، لافتا إلى أن الجامعة قررت أنه في حال الاشتباه في طالب بإصابته بكورونا سيتم تأجيل امتحان الميدتيرم له وإجرائه فور تعافيه ورجوعه بالجامعة.