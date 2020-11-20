أستاذ استشعار عن بعد: وضع كورونا في مصر حاليا يشبه ما كان عليه في أبريل

قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، إنه في كاليفورنيا يتم وضع عدد من المحاذير حال وصلت أعداد مصابي فيروس كورونا لتعداد معين، وعلى إثر ذلك يتم تطبيق نظم التعليم عن بعد وإغلاق الولاية: "أمريكا الأعداد فيها ضخمة بسبب كورونا لعدد الفحوصات اللي بتتم في أمريكا".

وأضاف "العسكري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية تم استخدام مسألة الفحوصات الخاصة بكورونا لأسباب سياسية، وفي بعض الدول الأخرى لا تتوافر الفحوصات بشكل كبير نظرا لأنها ليست بالدول المتقدمة، والتي تتوفر فيها ذات الآليات: "الوضع في أمريكا مستقر وعادي ومش مزعج بشكل كبير".

وأوضح أن الإغلاق الكامل الذي يحدث على كافة الدولة هو قرار خاطئ، حيث إن المشكلات الاقتصادية التي ستصيب المواطنين تكون أكبر من خطر الوباء عليهم، ويجب التعامل بمسؤولية من الدولة ومسؤولية من الشخص ذاته، وفي حال تم العمل كفريق واحد سيتم عبور تلك الأزمة.

وأكد أن الجائحة بدأت في شهر مارس الماضي في مصر، وعلى إثر ذلك تواصل عدد من الأطباء والعلماء في الخارج مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي أواخر شهر يوليو كان من المؤكد الوصول لـ100 ألف حالة إصابة وعدم عبور الـ140 ألف إصابة: "لما كنا بنتكلم على الأرقام كنا بنتكلم على نماذج لوجيستية في تعداد المصابين، وكانت متوافقة مع النماذج التي توقعناها".

وأشار إلى أن مصر حاليا في نفس الوضع تقريبا مثل 25 أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.