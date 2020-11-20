كوريا الجنوبية: نمر بالموجة الثالثة من فيروس كورونا

أعربت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اعتقادها بأن الموجة الثالثة من فيروس كورونا جارية خاصة في العاصمة وضواحيها.

وقال المسؤول الصحي، يون تيه-هو، في إفادة صحفية، "نعتقد بأن الموجة الثالثة من الإصابات بـ "كوفيد-19" في العاصمة وضواحيها جارية بعد رؤية مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكشف أن سيئول تشهد نحو 200 إصابة جديدة يوميا وسط انتشار سريع لفيروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.

وشدد على أنه في حال استمر الانتشار السريع في العاصمة وضواحيها ووصل متوسط عدد المرضى الجدد اليومي إلى 200، فسوف تنظر السلطات الصحية في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2، حتى لو لم تمض فترة تطبيق المستوى 1.5 التي حددتها الحكومة بالأسبوعين.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس سجل أكثر من 300 إصابة اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي حيث تستعد البلاد لموجة أخرى محتملة من الفيروس، مع ارتفاع الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ363 حالة جديدة، كان هنالك 320 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 17 حالة وافدة من روسيا تليها 10 إصابات من الولايات المتحدة. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الوافدة من الخارج الآن 4355.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية تجاوز الـ 30 ألف إصابة، بعد 80 يوما من تجاوز العدد 20 ألف في الأول من سبتمبر الماضي. وأبلغت البلاد عن أول إصابة لها في 20 يناير.وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 501.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 84 حتى منتصف الليل بزيادة قدرها 5 أشخاص عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ألفا و263 شخصا، بزيادة 165 متعاف عن اليوم الذي سبقه.

ومع تزايد المخاوف بشأن الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19، قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم رسالة عامة يطلب فيها من الناس الامتناع عن تنظيم التجمعات الاجتماعية في نهاية العام والأنشطة الخارجية غير الضرورية.