ياسمين صبري: يشرفني تلبية كل طلبات سيدة المطر وسعيدة أني تعرفت عليها

علقت الفنانة ياسمين صبري على الصورة المتداولة للمقارنة بينها وهي تجلس في طائرة خاصة وبين صورة سيدة المطر التي كانت تجلس تبيع الترمس تحت المطر.

ونشرت ياسمين صبري، صورة لسيدة المطر وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلقت ياسمين صبري على الصورة قائلة: "أنا دائماً بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة أني تعرفت على الحاجة نعمات عبدالحميد، سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها".

وأضافت: "يشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتواصل مع السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.

وتبين للفريق عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبدالحميد، من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريباً بعد أن رزقت بطفل، وهي حاليا متزوجة من ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء، وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل في حراسة أحد العقارات تحت الإنشاء وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجه تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.

وقام الفريق بعرض إيداعها إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج ولكنها رفضت وطلبت مكانا للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.