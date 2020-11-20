وزيرة التضامن: "سيدة المطر" طلبت توفير شقة.. وقالت مش همشي غير بجوزي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 6 عائلات تأثروا في محافظة الإسكندرية جراء سوء الأحوال الجوية، كما توفي 4 أشخاص وأصيب آخر.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "الوفيات حدثت نتيجة انهيار عمارة وبلكونات، وعندما حدثت السيول منذ أشهر بنينا بيوتا بدل من البيوت التي هُدمت، والقرية الوحيدة في الجيزة مازلنا في إطار إعدادها، وفي منطقة الزرايب بـ15 مايو نسقنا مع وزير الإسكان وبتوجيهات من رئيس الوزراء تم إقامة منازل وأماكن لتربية المواشي، ووفرنا لهم بدل إقامة وبدل معيشة.. كل واحد فيهم بيتصرف له 2000 جنيه".

وتابعت أن نفس الأمر ينطبق على محافظة الإسكندرية في حالة وقوع أي مشكلة: "في توجيهات دايما بتغطية كل الخسائر التي تأثرت الأسر بسببها".

وحول الصورة المنتشرة لسيدة، قالت: "فريق التدخل السريع زار السيدة إذ تبيع ترمس وطلبت الحصول على شقة، وقالت مش همشي غير بجوزي وولادي، وننسق مع محافظ الجيزة في هذا الإطار.. المواطنين في عنينا".