الصين تسجل 16 إصابة بكورونا بينها 7 حالات منقولة محليا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 16 إصابة جديدة وافدة من الخارج بينها 7 منقولة محليا، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86414 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الحالات المحلية الجديدة تم تسجيلها بواقع خمس حالات في تيانجين واثنتين في شنجهاي، فيما تم تسجيل جميع الإصابات التسع الوافدة من الخارج في شنجهاي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3761 حالة غادر منها 3465 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81472 شخصا، مشيرة إلى أن 11892 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 378 حالة منها 374 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5517 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 611 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5239 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 546 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.