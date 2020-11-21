قبل أيام من انتهاء المدة.. 700 ألف مخالفة بناء عليها تقديم طلبات تصالح

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري، أكدت مصادر مسئولة لـ"الوطن"، أن عدد مخالفات البناء تقدر بـ3 مليون و160 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية، بينما إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الأسبوع الماضي تجاوزت 2.3 مليون طلب، ويتبقى نحو 700 ألف مخالفة في انتظار تقديم طلبات التصالح بشأنها.

وأشار إلى أنه يستهدف قيام كل المخالفين بتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن محافظة البحيرة تتصدرالمحافظات التي قدمت طلبات تصالح بعدد 247 ألفا، ثم القليوبية تلقت 202 ألف طلب، والشرقية 189 ألف طلب، والمنوفية 185 ألف طلب، والقاهرة نحو 130 ألف طلب.

فى سياق متصل، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن اللجان المجتمعية بدأت في 9 محافظات عمليات الحصر من خلال عدد من الاجتماعات وجلسات التشاور مع المواطنين في التجمعات الريفية المستهدفة استناداً للمعايير التي تم تحديدها، ليتولى شباب البرنامج الرئاسي تحت إشراف المؤسستين الراعيتين للمبادرة "حياة كريمة وصناع الخير" ونواب المحافظين إجراء المسح الميداني على القوائم التي تم ترشيحها، ثم التنسيق على مستوى كل محافظة مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكونات الإدارة المحلية لتحقيق التكامل بين الرؤية المجتمعية وقواعد البيانات الرسمية المتاحة.

وأضاف شعراوى، أنه خلال شهر أكتوبر الماضى، قامت اللجان المجتمعية بعقد 286 اجتماعا بواقع 130 اجتماعاً في أسيوط، 75 اجتماعا في سوهاج، 23 اجتماعا في قنا، والباقي موزع على المحافظات الست المتبقية، وشارك في هذه الاجتماعات 1851 قيادة مجتمعية طبيعية وكوادر شبابية ونسائية ومسؤولين تنفيذيين وممثلي منظمات المجتمع المدني على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة، لافتاً إلى أن اللجان وشباب البرنامج الرئاسي استطاعوا تحديد حوالي 6600 مواطن من الفئات المستحقة للتصالح، وستبدأ المؤسسات الداعمة في دفع قيمة التصالح لهذه الفئات.