التنمية المحلية: قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار بيد المحافظين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار تعطيل الدراسة بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية من اختصاص المحافظين، فلكل محافظ الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لتفادي أي أضرار تنجم عن موجة الطقس وسقوط الأمطار على عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن محافظي الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح، أصدروا قرارات بتعطيل الدراسة في المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلاب، لحين تحسن الأحوال الجوية، على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل، وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

وأجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عددا من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية، مع عدد من المحافظين، من بينهم الإسكندرية والبحيرة، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها بعض المحافظات، منذ مساء أمس الخميس، والمستمرة حتى اليوم الجمعة.

وتابع شعراوي، سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع، وحصر المناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية، مواطني محافظة الإسكندرية، بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، لمساعدة الأجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ دورهم في شفط تراكمات المياه في عدد من المناطق.

ووجه شعراوي، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع.