"الأعلى للإعلام" يوافق على ترخيص قناة ويرفض 3 ويقر نقل أسهم لبعض الصحف

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعها قبل 24 نوفمبر 2020، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون المنظم لتنظيم الصحافة والإعلام، كما وافق المجلس على التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات وأقرّ الموافقة على طلب واحد وعدم الموافقة على 3 طلبات لاستيفاء البيانات والأوراق المطلوبة.

وأشار المجلس الأعلى للإعلام، في تقريره عن نشاطه خلال الشهور الثلاث الأولى لتوليه المسؤولية من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، إلى أنَّه كان قد أعلن في وقت سابق خطوات إصدار صحيفة ورقية أو ترخيص موقع إلكتروني أو قناة، كما أقرّ المجلس 17 تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى (المتخصصة).

المجلس الأعلى للإعلام يدعو وسائل الإعلام إلى توفيق أوضاعها في موعد أقصاه 24 نوفمبر

واستعرض المجلس الأعلى للإعلام التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص الصحف، ووافق على نقل الأسهم لبعض الصحف الورقية، وفي هذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها.

وأشار إلى أنَّه قرر إطلاق جائزة كبرى في الصحافة والإعلام على المستوى العربي والدولي لأفضل إعلامي وأفضل مقدم برامج وأفضل مقال صحفي وأفضل تغطية صحفية وإعلامية.

وفي الإطار نفسه، يشرع المجلس الأعلى للإعلام، في تنفيذ الخطة التدريبية التي وضعتها لجنة التدريب برئاسة الدكتورة منى الحديدي والتي تتناول تصور لعدد من الدورات يقوم المجلس بالإعداد لعقدها، وستشهد تعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية للاستعانة بخبراتهم، وافق المجلس علي أن يكون بها تنوع لتناسب جميع الأعمار والخبرات ليستفيد منها جميع الإعلاميين.

كما وافق المجلس الأعلى للإعلام، على خطة التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة بعض الدورات التدريبية للإعلاميين، وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في الأكاديمية، والاستعانة ببعض الخبرات والخريجين في لجان المجلس، وكذلك مخاطبة أكاديمية ناصر العسكرية لتجديد بروتوكول التعاون الموقع بين الأكاديمية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من الدورات والخبرات الموجودة بالأكاديمية لخدمة الإعلاميين.

وجرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين بالمجالات العلمية والطبية وإنشاء منصة علمية متخصصة في الأغذية والأدوية الصالحة للاستخدام وفوائدها وأضرارها وأيضًا التحذير من أي منتج مضر، ونشر الأبحاث الطبية والعلمية للباحثين من خلالها.