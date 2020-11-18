حماية المستهلك: ننسق مع الأعلى للإعلام لوقف الإعلانات المخالفة

قال إسلام الجزار، مسئول المكتب الإعلامي لرئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستهدف في المرحلة الراهنة تكثيف الحملات الرقابية على المخالفين لتقليل أعداد الشكاوى الواردة إلى الجهاز.

وشدد الجزار خلال مشاركته في ندوة الجامعة الأمريكية مساء اليوم، والتي تحمل عنوان "الآليات المستحدثة للشكوى وقراراته في صالح المواطن"، أن الجهاز دائم التحذير من التعامل مع المنتجات وخاصة الطبية منها التي تمس صحة الإنسان التي يتم شرائها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التي تبث ليل نهار عبر القنوات الفضائية غير الشرعية.

وتابع: "بنطالب دائما مؤسسات الإعلام في الدولة بضرورة التعاون معنا خاصة أنهم شريك أساسي للجهاز في رفع الوعي وأننا نوصل إلى المستهلك الواعي اللي محدش بيضحك عليه وميشتريش الأدوية وأي من منتجات قد تضر بصحته وسلامته من على الإنترنت والصفحات المجهولة، وكذلك أي سلعة أخرى إلا من مكان وعلامة تجارية موثوق بها أو منصة رقمية معتمدة في مصر، موضحًا أنه يتم التنسيق مع "المجلس الأعلى للإعلام" في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة ووقف الإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع.

وكشف أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 في مادته الثانية نص على الحقوق السبع الأساسية للمستهلك ومنها "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام عن طريق التوعية بحقوق المستهلكين ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية.

وواصل: نطالب مؤسسات الدولة من وسائل إعلام – جامعات ومدارس – أندية رياضية – الأزهر، بضرورة رفع الوعي للتعريف بقانون حماية المستهلك وحقوقه.