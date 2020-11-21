چوري بكر ضيفة برنامج "الجوكر" غدا

تحل الإعلامية والفنانة چوري بكر، ضيفة علي برنامج "الچوكر" الذي يذاع عبر منصة "WATCH iT" غدًا في ثاني حلقات البرنامج.

ويعرض برنامج "الجوكر"، كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، عبر المنصة الإلكترونية.

وشاركت جوري بكر، الفنان محمد رمضان، في شهر رمضان الماضي، مسلسل البرنس، والذي كان بمثابة الظهور الأول لها في عالم التمثيل، وكان العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور اللبنانية، ونجلاء بدر، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، ومحمد علاء، وأحمد فهيم، وإدوارد، وسلوى عثمان، وأحلام الجريتلي.

ومن المقرر أن تظهر جوري بكر، في رمضان 2021 مع الفنان محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة منذر رياحنة، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وتارا عماد، وفريدة سيف النصر.

وكان ضيف الحلقة الأولي من برنامج الجوكر، الفنان شريف دسوقي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان الماضي، بعد تجسيده شخصية "سباعي- سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش"، مع نيللي كريم، وآسر ياسين، وعلا رشدي، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، ودنيا ماهر، وزينب غريب، وتأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

برنامج "الچوكر"، ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديدة من نوعه يُقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

ويقدم برنامج "الجوكر" المذيع محمود فكري الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان.

وكشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج، وكان أبرزهم النجم أحمد زاهر وميدو عادل ومحمد ثروت وراندا البحيري والممثل الشاب تيام مصطفي قمر، والمطرب عمر كمال.

جدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة "Reload" للمنتج هادي عادل، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان.