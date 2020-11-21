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28 نوفمبر.. المركز الطبي العالمي يستضيف خبير إنجليزي في جراحة العظام

كتب:

محمد مجدي
10:30 ص | السبت 21 نوفمبر 2020
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحا حتى 2 مساء.

وتم تخصيص رقم الخط الساخن 16221 للتواصل، بجانب الموقع الإلكتروني الرسمي www.imc.org.eg

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