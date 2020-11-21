أستاذ علم الأوبئة: نسبة ظهور أعراض كورونا على الأطفال 1%

قالت الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاد الدواء وعلم انتشار الأوبئة والفيروسات، إن نسبة الأطفال المصابين بفيروس كورونا التي تظهر عليهم أعراض المرض تبلغ 1%، ونسبة من يحتاجون تلقي العلاج في المستشفيات بسيطة للغاية تقدر بـ2.%، أي أنها أقل من ربع بالمائة.

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه "يجب أن نوعي الأطفال وأن يكونوا متفهمين لتبعات الفيروس وبخاصة أنهم قد ينقلونه إلى أي شخص كبير في السن، فهناك أطفال كثر يحملون الفيروس ولا تظهر الأعراض عليهم".

وتابع أن المعلمين المصابين بفيروس كورونا نقلت لهم العدوى من أطفال لم تظهر عليهم الأعراض، ومن ثم فإنه يجب توعيتهم بالفيروس وأن يحذر المدرسون ويهتموا بالالتزام بالمسافة الآمنة معهم والتشديد على أهمية ارتداء الكمامات.

وحول لقاحات كورونا، قال عنان، إن العالم به 202 لقاح محتمل، وصل 10 منهم إلى المرحلة الثالثة حيث ستخرج تقارير مبدئية بشأنهم في أول ديسمبر، وأعلنت كل من شركتي فايزر ومودرنا أنهما ستتقدمان بطلب الحصول على موافقة مشروطة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل لإستخدام لقاحيهما وأنهما إذا حصلا عليها فإن الولايات المتحدة ستبدأ في عملية إنتاج اللقاح بنهاية الشهر ذاته بواقع 100 مليون جرعة مقسمة على الشركتين بالتساوي، وستبدأ عملية التوزيع على مستوى العالم في شهر فبراير أو مارس، متوقعا أن تتاح لقاحات كورونا بمصر في الربع الأول من العام المقبل 2021 وستبدأ تصنيع اللقاح في منتصف العام نفسه.