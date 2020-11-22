بـ175 جنيها.. الصحفيين تبدأ تحصين أعضاءها بمصل الإنفلونزا الرباعي اليوم

تبدأ اليوم نقابة الصحفيين في تحصين الأعضاء وأسرهم بمصل الإنفلونزا الرباعي، حيث من المقرر أن يتواجد طبيب بمقر النقابة لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك بدءا من اليوم الأحد 22 نوفمبر، وحتى الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري.

وأعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن توفير كمية من مصل الإنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم، وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف "عبدالمجيد"، في بيان عنه، أنه يمكن للصحفيين وأسرهم بدءًا من اليوم الأحد الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، لافتًا إلى أنه من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري سيتوافر طبيب بالنقابة،

في السياق ذاته تستضيف لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، مبادرة "100 مليون صحة"، وذلك غدا الإثنين، وأوضحت النقابة في بيان لها: "أن المبادرة تستهدف تقديم خدمة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج الأمراض المزمنة، وأيضًا الاعتلال الكلوي، مع عمل تحاليل فيروس (سي)، لمن لم يتم التحليل له من قبل، بالإضافة إلى قياس الطول والوزن والضغط والسكر".

وتقدم الحملة خدمة الفحص مجانًا، تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة، منطقة الوايلي الطبية، ومن المقرر أن تتواجد الحملة بمقر النقابة، الإثنين والخميس من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا، وحتى الثانية بعد الظهر، بداية من اليوم الاثنين.

وأوصى أيمن عبدالمجيد، رئيس اللجنة، بالالتزام بمواصلة ارتداء الكمامات، "لمواصلة الإنجاز المتحقق في الوقاية من فيروس كورونا" المستجد بحسب تعبيره، على أن يتم التواصل والتنسيق مع محمد خليفة نائب المدير العام.

من ناحية أخرى تتوافر 200 كراسة من كراسات الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي بمكتب بريد نقابة الصحفيين، لتسهيل حصول الأعضاء عليها، ويبلغ سعر الكراسة 100 جنيه يضاف لها 30 جنيهًا مصروفات البريد، مع ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.