بـ175 جنيها..الصحفيين توفر مصل الإنفلونزا الرباعي للأعضاء وأسرهم اليوم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن توفير كمية من مصل الإنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم، وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف "عبدالمجيد"، في بيان له، أنه يمكن للصحفيين وأسرهم بدءًا من اليوم الأحد الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيهًا للجرعة، لافتًا إلى أنه من 22 حتى 24 نوفمبر الجاري سيتوافر طبيب بالنقابة، لتحصين من يرغب، وذلك من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

في السياق ذاته تستضيف لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، مبادرة "100 مليون صحة"، وذلك بداية من غد الإثنين، وأوضحت النقابة في بيان لها: "أن المبادرة تستهدف تقديم خدمة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاج الأمراض المزمنة، وأيضًا الاعتلال الكلوي، مع عمل تحاليل فيروس (سي)، لمن لم يتم التحليل له من قبل، بالإضافة إلى قياس الطول والوزن والضغط والسكر".

وتقدم الحملة خدمة الفحص مجانًا، تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة، منطقة الوايلي الطبية، ومن المقرر أن تتواجد الحملة بمقر النقابة، الإثنين والخميس من كل أسبوع، من العاشرة صباحًا، وحتى الثانية بعد الظهر، بداية من اليوم الاثنين.

وأوصى أيمن عبدالمجيد، رئيس اللجنة، بالالتزام بمواصلة ارتداء الكمامات، "لمواصلة الإنجاز المتحقق في الوقاية من فيروس كورونا" المستجد بحسب تعبيره، على أن يتم التواصل والتنسيق مع محمد خليفة نائب المدير العام.

من ناحية أخرى، أكد محمد خراجة، مقرر اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، أن اللجنة استطاعت توفير 200 كراسة من كراسات الإعلان الرابع عشر لشقق الإسكان الاجتماعي بمكتب بريد نقابة الصحفيين، لتسهيل حصول الأعضاء عليها.

ولفت، في بيان، إلى أن مي عبدالحميد، رئيس مجلس صندوق التمويل العقاري، صرحت بأنه في حال نفاد هذه الكراسات سيتم توفير كمية أخرى داخل مكتب بريد النقابة للتسهيل على الصحفيين للحصول على هذه الكراسات، وحجز شقق إسكان التمويل العقاري.

وأوضح "خراجة"، أنه طلب من رئيس مجلس صندوق التمويل العقاري توفير كمية من كراسات الإعلان الرابع العشر للصحفيين، وتم توفير الكمية المطلوبة، مبديًا شكره للتعاون بين اللجنة الاقتصادية ومجلس صندوق التمويل العقاري.

من جانبه، قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، إن سعر الكراسة 100 جنيه يضاف لها 30 جنيهًا مصروفات البريد، مشيرًا إلى ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي وكارنيه النقابة.