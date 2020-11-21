حملات مكبرة بالمترو لمنع دخول الركاب بدون ارتداء الكمامات الطبية

شهدت العديد من محطات مترو الأنفاق، منذ قليل، حملات مكبرة ومفاجئة من قبل شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري، لمنع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين.

وقال المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن هناك إجراءات صارمة ومشددة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمطالبة الركاب بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا بشكل دوري.

وأكد "الفضالي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة قامت بتوفير منافذ بيع الكمامات داخل محطات المترو بسعر 3 جنيهات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن أعمال تعقيم القطارات والمحطات تتم بشكل منتظم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وطالب رئيس شركة مترو الأنفاق، جموع الركاب بضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، حتى لا يتعرض أى راكب لدفع غرامات مالية فورية تصل إلى 4 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن جميع قطارات المترو معقمة تماماً، وأعمال التعقيم تتم قبل وبعد إنطلاق الرحلات، لتوفير جميع الحماية والأمن والسلامة لجمهور الركاب المسافرين.

ونوه إلى أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو منتظمة وتسير بصورة منتظمة، لافتًا إلى عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، خاصة أن هناك فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فوراً لعدم حدوث زحام على الأرصفة وداخل عربات القطارات، إضافة إلى الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة لمنع تكدس المواطنين داخل عربات القطارات للوقاية من كورونا.