"الصحة" تحذر من تداول بروتوكول كورونا بالصيدليات: لازم دكتور يكتبه

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، من تداول بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا في الصيدليات، لافتًا إلى أنَّ البروتكول ليس موحد للجميع المصابين فهناك أدوية يأخذها البعض وأخرى لا على حسب طبيعة الجسم ومن الخطأ أخذ مصاب الفيروس البروتكول العلاجي من قرار نفسه دون الرجوع للطبيب المختص.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنَّ فيروس كورونا مالوش كاتلوج والتعامل معاه على أننا فاهمين طبيعته غلط، احنا كل يوم بنكتشف تطورات جديدة للفيروس".

وتابع المصدر: "مصر ما زالت في الموجة الأولى للفيروس ولم ندخل الثانية حتى الآن، وما يحدث هو زيادة في الأعداد مرة أخرى، وسيكون هناك زيادة الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأمراض التنفسية فيه"، مشيرًا إلى التخوف من الزيادة التي حدثت خلال الأيام الماضية، خاصة أنَّ فصل الشتاء لم يأت بعد.

وأكّد المصدر أهمية ارتداء الكمامات والتخلص الآمن منها حتى لا تصبح مصدرًا لانتشار العدوى، موضحًا أنَّه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة ستشهد مصر زيادة الإصابات بنحو 3 أضعاف، مبينًا أنَّ الإجراءات الاحترازية ما زالت طوق النجاة من الفيروس لحين توافر لقاح، وتوافر اللقاح ليس السلاح السحري للوقاية من الفيروس، لذا يجب الالتزام بارتداء الكمامات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى اليوم.