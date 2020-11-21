نانسي عجرم تهنئ فيروز بعيد ميلادها الـ85: معك نسينا الوقت والعمر

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنانة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها الـ85، والذي يوافق مثل هذا اليوم 21 نوفمبر.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مستعينة بكلمات من "يادارة دوري فينا" للفنانة الكبيرة فيروز، قائلة: "سألونا وين كنتو وليش ما كبرتو إنتو منقلن نسينا".

وتابعت: "فيروز معك نسينا الوقت والعمر، كل سنة وإنتِ عم تكبري فينا وبقلوبنا وذكرياتنا".

ووُلدت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي حملت اسم نهاد وديع حدّاد، في 21 نوفمبر من عام 1935، وبعد ولادتها، انتقل والداها من قرية جبل الأرز الواقعة في قضاء الشوف بلبنان، إلى حي زقاق البلاط في العاصمة بيروت.

وهى فى الثانية عشرة من عمرها انضمت الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الإذاعة اللبنانية لتغنّي في الكورس تحت قيادة الموسيقي محمد فليفل، وكان أول راتب لها في الإذاعة اللبنانية كمغنية كورال، يقدر بـ100 ليرة لبنانية.

والفنان الكبير حليم الرومي، مدير الإذاعة اللبنانية، هو من أطلق عليها الاسم الفني فيروز، وكان لقاءها بالأخوين الرحباني عاصي ومنصور، بمثابة انطلاقتها في عالم الغناء، وقدمت بصحبتهما العديد من الأغنيات.

وتزوجت جارة القمر الفنانة فيروز عام 1955 من عاصي الرحباني، وأنجبت أبناءها الملحن زياد الرحباني، و"هالي"، الذي أصيب بمرض وهو صغير شل حركته، و"ليال"، التي توفيت عام 1988، والمخرجة "ريما".

وانفصلت فيروز، عن الفنان عاصي الرحباني، وهو الانفصال الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني، لاسيما بعد نجاحهما سويًا في عالم الغناء الذى وصل للعالمية، وحققت ألبوماتها مبيعات مليونية.

وقدمت الفنانة فيروز مايزيد عن 800 أغنية، فضلًا عن مشاركتها في نحو 15 مسرحية غنائية، والمشاركة في في ثلاثة أفلام سينمائية "بياع الخواتم"، و"سفر برلك"، و"بنت الحارس".