خناقة "نمبر وان" تصل للفنانات.. نانسي عجرم غضبانة.. وإليسا: أنا برة التصنيف

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة عبر حسابها على "تويتر"، للمطربات الغاضبات بعد تقرير تلفزيوني، يؤكد أنها النجمة التي تمتلك العدد الأكبر من المتابعين في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن إعلان الموقع الرسمي لـ"فرجين ميجا ستور"، أن إليسا الأكثر مبيعا بألبوم "صاحبة رأي".

وفاجأت الفنانة إليسا، الجميع عبر حسابها بموقع "تويتر" بتعليق مقتضب، إذ كتبت: "أنا حالة برّا التصنيف.. بس هيك".

وتسبب وصف اليسا بأنها الأعلى متابعين، غضب وغيرة عدد من الفنانات اللبنانيات، أبرزهن الفنانة نانسي عجرم، التي كتبت عدد من التدوينات عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات، وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

وأضافت نانسي: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد، لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وشككت نانسي عجرم، في التقرير التليفزيوني الذي نسب إلى إليسا، على أنها الأعلى متابعين في الوطن العربي، قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

وساندت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، رأي نانسي عجرم، وردت عليها بـ"تغريدة"، قائلة: عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان".

واضطرت الفنانة إليسا، للرد على هجوم نانسي عجرم، من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "خليني أحسم الجدل من الآخر، نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني".

وأكملت: "نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش مثل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

واختتمت إليسا: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة، ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".