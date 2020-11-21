شرطة النقل والأمن الإداري يستقلان عربات القطارات للمرور على الكمامات

استقل أفراد شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بمحطة الشهداء بمترو الأنفاق، قطارات المترو لمطالبة جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة كورونا، مشيرين إلى أنه في حال مخالفة أي راكب سيتم عمل محضر فوري له وتغريمه 4 آلاف جنيه.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بأنه لن يسمح بدخول أي راكب بالمحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن الشركة تواصل عملها الجاد من أجل تحقيق الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، منوها إلى أن الشركة مستعدة تماما لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة تلزم جميع الركاب بارتداء الكمامات، للتصدي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حال وجود مخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية يتم اصطحاب الراكب المخالفة لمكتب شرطة النقل والمواصلات وعمل محضر فوري ويقوم بدفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن جميع قطارات المترو تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن الشركة قللت زمن التقاطر بين القطارات بمختلف محطات المترو لمنع الزحام داخل عربات القطارات، لحماية الركاب من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن أعمال تعقيم المحطات مستمرة.

وأوضح عبدالهادي، بأن أعمال تعقيم القطارات والمحطات تتم كل ساعتين تقريبا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام حركة التشغيل وعدم تعطلها لأي سبب كان، مؤكدا أن الشركة وفرت منافذ داخل المحطات لبيع الكمامات الطبية.

ونوه عبدالهادي، إلى أن جميع ورش الصيانة التابعة لشركة مترو الأنفاق يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين، لافتا إلى أن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.