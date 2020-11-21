عاجل.. النيابة تشكل لجنة فنية لتحديد أسباب وفاة "طفلة مصر الجديدة"

قررت العامة تشكيل لجنة فنية من محافظة القاهرة لمعاينة المكان الذي شهد مصرع طفلة مصر الجديدة بالكهرباء، بعد سقوط سلك كهرباء من عامود إنارة أثناء سيرها في شارع بلبيس من هارون الرشيد.

وتبين من معاينة النيابة العامة أن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة جراء سقوط سلك كهرباء، في بركة مياه راكدة في الشارع بسبب الأمطار.

وأفادت تحقيقات النيابة بأن الطفلة عمرها 8 سنوات ابنة حارس عقار، وماتت في الشارع بعدما خرجت لشراء بعض احتياجات أسرتها لكنها لم تعد، وعندما تأخرت خرجت والدتها للبحث عنها فشاهدت تجمع عشرات المارة من أصحاب المحال التجارية والعمال وحراس العقارات حول بركة من المياه وفوجئت بمصرع ابنتها.

حالة الحزن والحسرة دفعت الأم لإلقاء نفسها على ابنتها لكن المارة تمكنوا من تهدئتها وإبعادها عن مكان السلك الكهربائي، حتى تمكنوا من سحب جثمان الطفلة من المياه بالسلالم الخشبية ومساحات المياه ذات الأيدي الخشبية.

المشهد المؤلم تأثر به الحاضرون الذين طلبوا من عمال الصيانة في شركة الكهرباء الامتناع عن عمل صيانة مؤقتة، وأصروا على انصرافهم من مكان الحادث لحين إحضار طاقم الطوارئ وعمل حلول دائمة وليست مؤقتة عن طريق أسلاك قوية ومعزولة.

تحفظت النيابة على مقطع فيديو يوثق الجريمة، وقررت فحصه وإعداد تقريرًا بما يحتويه من معلومات وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بمصرع الطفلة صعقا بالكهرباء، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبسؤال المارة وشهود العيان تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وحُرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور تظهر الطفلة وقت صعقها في المياه بالشارع الذي أغرقته مياه الأمطار، ويظهر فيها سلك كهربائي سقط في المياه من أحد الأعمدة، وهو ما تسبب في وفاتها.