مصرع طفلة وإصابة والديها وشقيقتها بحادث انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقت طفلة مصرعها بينما أصيب والديها وشقيقتها فى حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم بطريق المطار أمام مصنع الأسمنت دائرة مركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن محافظة أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المطار أمام مصنع الأسمنت دائرة المركز، ووقوع متوف ومصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف لمكان الحادث وتبين صحة البلاغ ونجم عن الحادث وفاة "أروى عرفة محمد أحمد" عمرها عام ونصف وإصابة كلا من 'شيماء رمضان شيخون" 25 سنة دكتورة بجامعة أسيوط - و"عرفة محمد أحمد "35 سنة دكتور بجامعة أسيوط - ومريم عرفة محمد أحمد أربع سنوات ".

نقلت الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث السير منها ما وقع قبل قليل بطريق أسيوط سوهاج الزراعى وأسفر عن مصرع شاب وإصابة مسنة وكذا حادث وقع أمس أسفر عن أصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعى بدون أرقام بسيارة ربع نقل اثنين كابينه بالطريق الصحراوى الغربى اول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط وكذا مصرع وإصابة 15 شخص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى.

وكانت "الوطن" قد حذرت من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.