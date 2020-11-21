محافظ الغربية يوجه برفع الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية منها الكهرباء والمياه، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة طوارئ الطقس والأمطار المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، بمراجعة جاهزية سيارات الكسح، للدفع بها في أماكن تجمعات المياه فور سقوطها، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفوري لشفط المياه الناتجة من الأمطار المحتملة.

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم، هدوء الأمطار الغزيرة، التي استمرت حتي الساعات الأولى من الصباح، يصاحبها نشاطا في حركة الرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار طوال اليوم.

ومع هدوء الرباح نسبيا والشوارع بسبب تعطيل الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس، بالإضافة إلي منح جميع العاملين في المصالح الحكومية إجازة رسمية، بسبب الطقس السيئ، تستكمل شركة الصرف الصحي عملية تنظيف الشوارع، خاصة مع تواجد تراكمات للمياه في بعض الشوارع الجانبية.

وتابع اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، والسيد موسى، رئيس حي العجمي، أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار، بشارع سعد زغلول بالبيطاش، وعدد من المناطق بنطاق الحي.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ووفقا لقرار المحافظ، عُطلت الدراسة اليوم، بجميع المدارس والجامعات، إلى جانب تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية، عدا مرافق المياه والصرف الصحي والإسعاف والكهرباء، وغيرها من المرافق الضرورية.

ويأتي قرار المحافظ، في إطار إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين أمس، بعدم مغادرة المنازل والخروج إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من المناطق المتضررة.

وواصلت شركة الصرف الصحي، أمس، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، كسح تجمعات مياه الأمطار من المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي، من خلال الدفع بـ 180 سيارة لكسح المياه.

وأكد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ بانتظام، رغم موجة الطقس السيئ.

وخلفت موجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح المحافظة 5 قتلى و6 مصابين، إثر انهيار عقارين، أمس، بمنطقتي الجمرك وكرموز غربي الإسكندرية، فضلا عن غرق عددا كبيرا من الشوارع والمنازل.