"نقل البرلمان" تشيد باستعدادات وزارة الداخلية لموجة الطقس السيء

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية للواء محمد توفيق وزير الداخلية، بشأن الاستعدادات المبكرة من الإدارة العامة للمرور بنشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق السريعة، تحسبًا لهطول الأمطار بناء على توقعات الأرصاد الجوية، حيث تقوم هذه السيارات بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال رقم التليفون (01221110000).

وثمن "زين الدين"، فى بيان له، أصدره اليوم، متابعة غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور لحركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور، مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية، سواء الحوادث أو الأعطال.

ووجه التحية لجميع قيادات وضباط وجنود إدارات المرور على مستوى الجمهورية على استعداداتهم المبكرة لمواجهة مخاطر الأمطار على مختلف الطرق، خاصة بعد أن كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس بالقاهرة الكبرى، خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي من المنتظر أن تتعرض لها البلاد حتى الأحد المقبل.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) من المنتظر أن تشهد اليوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

وكشفت هيئة الأرصاد أنه اعتبارًا من غد الخميس الموافق 22 أكتوبر وحتى الأحد الموافق 25 أكتوبر تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات.

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