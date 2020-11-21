"سيدة المطر" تتسلم شقة من التضامن غدا

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توفير وحدة سكنية لـ"سيدة المطر"، والتي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورتها خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة، وهي تبيع الترمس.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه من المقرر أن تذهب السيدة غدا الأحد إلى وزارة التضامن للحصول على شقة بالإيجار تتحمل الوزارة نفقتها.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة.

وتبين لفريق "أطفال وكبار بلا مأوى" عقب التواصل مع السيدة، أنها تدعى نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريبًا، وهي حاليا متزوجة ابن عمها ولم تنجب منه أي أبناء وانتقلت معه للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وقاما بالعمل حراس لأحد العقارات تحت الإنشاء وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث إن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجة تعاني من ضغط وسكر وضيق تنفس.