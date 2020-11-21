وجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف لقرية تلت يا محافظ بني سويف

نعاني نحن سكان قرية تلت التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، من عدم استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بالقرية على الرغم من تنفيذ ما يقرب من 90% من شبكة الانحدار منذ أكثر من خمس سنوات، وهكذا يعيش أكثر من 30 ألف نسمة من الأهالي في معاناة دائمة بسبب غياب شبكة للصرف الصحي تخدم بيوت القرية وسكانها، لذلك نناشد السادة مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التكرم باستكمال المشروع، رحمة بالقرية وبسكانها، كما نناشد السيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التدخل وتوجيه المسؤولين بسرعة إنهاء المشروعات المعطلة حتى لا يغيب الصرف الصحي وتستمر المعاناة.

عن الأهالي

محمد سمير محمد

الفشن – بني سويف