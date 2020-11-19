محافظ بني سويف: الانتهاء من تأهيل مخر سيل سنور في التوقيتات المحددة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا، اليوم، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل ورفع كفاءة مخر سيل "سنور" ومعدلات التنفيذ والحلول المنفذة حيال بعض المعوقات لضمان استمرار الأعمال بالوتيرة المطلوبة.

حضر الإجتماع اللواء هشام شادي، السكرتير العام، والدكتور خليل تمام، رئيس قسم إدارة وتخطيط الموارد المائية بوزارة الري، والمهندس إسحاق فوزي، من الشركة القائمة بالتنفيذ، واللواء وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة ببا، والمهندس مكرم ملا بإدارة التوسع الأفقي بمشروعات ري بني سويف، والمهندس وليد فوزي مديرعام المنطقة للشئون الفنية بشركة وادي النيل للغاز، والمهندس طارق على حسن مدير مشروع المحاجر، و علاء عيد مدير إدارة الأزمات.

في بداية الاجتماع، شدّد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة مراحل مشروع تأهيل المخر في التوقيتات المحددة، حيث أن الانتهاء منه بشكل كامل ضمانة أساسية لمنع تكرار الأزمة التي حدثت بموسم الشتاء الماضي، مؤكدا أن المراحل المنفذة، ساهمت بشكل جيد في التصدي لمخاطر الأمطار القادمة من سلاسل البحر الأحمر في مطلع نوفمبر الجاري، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الري في هذا الشأن، حيث يوجد تعاون وتضافر للانتهاء من المشروع وتذليل كافة العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، وكذا الأعمال الجارية بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر، مع التوجيه بتكليف معهد بحوث الموارد المائية وإدارة التوسع الأفقي بالنظر في إعادة دراسة موقع الهدار فيما يتعلق بالموقع الأمثل، بالإضافة إلى إعداد دراسة عن مخر وادي فقيرة خاصة مع تعرضه لجريان مياه الأمطار بغزارة خلال الفترة السابقة.

وطالب المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والمقايسات التقديرية لتطوير كافة المخرات وتنفيذ البحيرات والهدار " السدود " مع سرعة إرسالها لوزارة الري لتوفير الاعتمادات المطلوبة، مع ضرورة تنفيذ ذلك خلال مواعيد محددة، مشددا على أهمية المشروعات في هذا القطاع تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.