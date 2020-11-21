جهاز 6 أكتوبر: تكلفة تطوير الطرق بالمدينة 6.5 مليار جنيه

قال المهندس عادل أحمد، مدير عام الطرق بجهاز مدينة 6 أكتوبر، إن المدينة تشهد مجموعة من الأعمال الخاصة بالطرق بإجمالي حوالي 6.5 مليارات جنيه وتتكون من كباري، أنفاق، وكباري مشاه، وبلغ حجم تطوير الطرق نحو 100 كم، بالإضافة إلى تدشين مجموعة متنوعة من مشروعات الطرق التي تلقى الدعم الكامل من القيادة السياسية وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية، إذ جرى إنجاز 60% من أعمال طريق الواحات.

وأضاف أحمد، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، "نعمل على تطوير وإنشاء ورفع كفاءة عدد كبير من الطرق، من بينهم طريق الواحات إذ يتمثل في تطوير الطريق الرئيسي ورفع كفاءته وكذلك تدشين طريق داعم له، ومجموعة من الكباري".

وتابع أنه جرى الانتهاء من 4 كباري رئيسة على الطريق وجاري العمل في نفق وكوبري في التقاطع مع الطريق الدائري، كما يجرى العمل على تدشين الطريق الدائري الإقليمي الجنوبي بطول 22 كيلو متر، ويتضمن عددا من الكباري بواقع كوبريين ويربط بين طريق الواحات ويخدم مدن حدائق أكتوبر ومدينة أكتوبر الجديدة وتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 95% منه.

وواصل: "لدينا أيضا الطريق الدائري الأوسطي وهو طريق مهم كما أنه جزء مهم من الطريق الأوسطي الكبير الذي ينقل المواطن من مدينة 6 أكتوبر إلى جميع المناطق الأخرى مثل القاهرة الجديدة والبدرشين في زمن قياسي، وهناك أيضا مجموعة من المحاور الرئيسة داخل المدينة مثل محور الكفراوي والطريق الشمالي وطريق جمال عبدالناصر، بالإضافة إلي تطوير الأحياء داخل المدينة".