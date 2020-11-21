لقاءات جماهيرية لحل مشكلات المواطنين وسط إجراءات احترازية بالقليوبية

أعلن اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، أن المهندس علاء حسني، وناصر عبداللطيف، نائبي رئيس المدينة، عقدا لقاءا جماهيريا بمقر الوحدة المحلية بقرية منشأة الكرام، وسط إجراءات احترازية، نظرا لتفشي فيروس كورونا، حضره نجلاء عدوان، رئيس الوحدة المحلية، وعمدة القرية، ولفيف من كبار العائلات في المنطقة؛ لوضع آليه تجميل مصرف منية شبين ومداخل القرى.

يأتي هذا في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، برفع مستوى النظافة بالطرق كافة، وتجميلها بالتنسيق مع المشاركه المجتمعية.

وأكد "المحمدي" في بيان صادر من الوحده المحلية لمركز ومدينة شبين، أن الحاضرين من المواطنين والمسؤولين التنفيذيين، أبدوا استعدادهم في المشاركة لتجميل الطرق، وتعهدوا جميعا بتوفير الخامات اللازمة كافة، للتجميل وعمل الأرصفة.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، عقد لقاءً جماهيريا محدودا للمواطنين بالمركز والمدينة، الأربعاء من كل أسبوع، في حضور 15 مواطنا، الذين لديهم مشكلات، بهدف فحصها من قبل المسئولين المختصين، وحلها فورا طبقا للقانون.

وقال رئيس المركز والمدينة، أنه تم مراعاة تحديد أعداد الحضور بهدف سهولة تطبيق التباعد الاجتماعي بين أهالينا الحاضرين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد "رفعت" جموع المواطنين ممن لديهم مشكلات، ويرغبون في حلها، حضور اللقاء الجماهيرى المحدود، الحضور إلى مكتب رئيس المركز والمدينة لتسجيل الأسماء، بداية من السبت إلى الاثنين من كل أسبوع، بهدف معرفة المشكلة والإعداد الجيد للفحص، والحل الفورى لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم، وتلبية مطالبهم طبقا للقانون، والإمكانيات المتاحة.

واشتكى عدد من المواطنيين المترددين علي مستتشفي بنها العام إلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من عدم توافر الأدوية، قائلين: "لا يوجد دواء حتي الاسبرين".

وأمر المحافظ فورا بإرسال دفعة من الأدوية من مخازن مديرية الصحة إلى المستشفي؛ لإمدادها بالأدوية اللازمة، ووجه إدارة المستشفي بحل مشكلات المواطنيين فورا.