ترامب يشارك في قمة مجموعة العشرين اليوم

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضياً على خلفية جائحة "كوفيد - 19".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي كبير قوله أمس، إنّ "الرئيس ترامب سيشارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين".

وتأتي القمة التي تعقد اليوم وتستمر يومين في أعقاب انتخابات أميركية صاخبة رفض ترامب نتائجها.

وستقتصر أعمال القمة التي عادة ما تشكّل فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على جلسات مختصرة عبر الإنترنت حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، من التغير المناخي إلى تزايد معدلات عدم المساواة.

وتستضيف السعودية، اليوم السبت، أعمال قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربياً، في اجتماع افتراضي تخيّم عليه جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي تسبب بها.

وسيلتقي زعماء العالم بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة مؤخراً، فيما تتوالى الدعوات لدول مجموعة العشرين لسد العجز في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود، وفق ما ذكرته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وستكون أعمال القمة مصغّرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق إذ إنها كانت تشكّل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، على أن تنحصر هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت ضمن ما يسميه مراقبون "الدبلوماسية الرقمية".

وتنعقد قمة أغنى دول العالم، التي ستتواصل اجتماعاتها على مدى يومين، في ظل رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرّر أن يتحدّث العديد من الزعماء، ومن بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويقول المنظمون إن دول مجموعة العشرين ضخّت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وساهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة وباء كورونا الذي أصاب نحو 55 مليون شخص على مستوى العالم، وخلّف نحو 1.3 مليون حالة وفاة.