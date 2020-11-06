أحمد العوضي ينشر فيديو ساخر لـ دونالد ترامب على نغمات أغنية "إخواتي"

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو ساخر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترب من خسارة منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أمام منافسه جو بايدن.

الفيديو الذي نشره العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،" يظهر فيه ترامب وهو يرقص في ندواته ومؤتمراته الصحفية على نغمات أغنية المهرجانات الشهيرة "إخواتي".

وبدأت الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

وتشير النتائج الأولية إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز، فقد حطم بايدن، الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي.

وأكد "ترامب"، أن الانتخابات الأمريكية تشهد تزويرا واضحا، حيث قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أوقفوا التزوير"، وذلك تزامنا مع تقديم عدد من الطعون القضائية في عدد الولايات، وفقا لما قاله في وقت سابق: "سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".