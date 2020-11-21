ضبط 6.3 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

تمكنت أجهزة مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط 6.3 طن "كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، و430 كيلو جرام أخرى، يشتبه في عدم صلاحيتها؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط الكميات المشار إليها بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص كائنة بالمحافظة.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة على ثلاجات وشوادر اللحوم المجمدة بالحي، للتأكد من سلامة تخزينها في الثلاجات، ومتابعة تاريخ انتاجها، حفاظا علي حياة المواطنين.

وقاد الحملة اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائب رئيس الحي إيهاب مهدي، وفريق المتابعة الميدانية، ومديرة الطب البيطري بحي غرب، ومباحث التموين بالوزارة، وتموين حي غرب شبرا الخيمة، على محلات اللحوم المجمدة، وثلاجات اللحوم بنطاق الحي.

وأكد رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 كيلو جرام لحوم قطع بدون بيانات، تعاني من تغير في الخواص الطبيعية لها، و120 كيلو جرام مفروم ودواجن كوكي، تعاني من الشئ ذاته، و709 كيلو جرامات دهون حيوانية بدون بيانات، في مصنع لفرم اللحوم بالحي، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، 9 قوافل بيطرية مجانية، بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بجامعة بنها، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، في عدد من مراكز وقرى المحافظة، تم خلالها معالجة وتحصين وسحب عينات وفحص 9 آلاف حيوان تقريبا.

كما شنت المديرية حملات للتفتتيش على اللحوم المعروضة والمخزونة بالأسواق، بالإشتراك مع الجهات المعنية "مباحث التموين – مديرية التموين – مديرية الصحة - الوحدات المحلية".

ونفذت 137 حملة منذ بداية عام 2020 وحتى تاريخه، أسفرت عن تحرير 392 محضرا، وضبط 92.5 تقريبا لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مذبوحة خارج المجازر المرخصة.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، إنه تنفيذا لتعليمات وزارة الزراعة، نفذت المديرية عمليات الترصد الوبائي؛ لاكتشاف أية أمراض وبائية حيوانية، وعمل ترصد لـ168 قرية، بإجمالي عدد منازل 3239، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.