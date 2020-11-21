محافظ الجيزة يوجه بشفط أي تجمعات للمياه بالكباري ومحيط المدارس

تواصل محافظة الجيزة مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الأمطار، وإزالة أي بؤر وتجمعات؛ لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات.

ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري لشفط أي بؤر لتجمعات المياه، ما زالت موجودة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بمتابعة تجفيف وشفط أي آثار للمياه بمحيط المدارس أو بداخلها.

وأكد محافظ الجيزة الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددًا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل، وعمل صيانة الولاعات كافة، والتأكد من جفاف المياه، وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد "راشد" على استقبال أي بلاغات من المواطنين، المتعلقة بوجود تراكمات للمياه، أو انقطاعات للمياه والكهرباء، أو سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة؛ للتعامل الفوري والسريع معها، من خلال الفرق الميدانية المتواجدة، وغرف العمليات المنعقدة بالقطاعات كافة، والتي تم ربطها مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة؛ إذ يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات، للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.

وفي نفس الإطار، أعلنت محافظة الجيزة، قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، المياه عن منطقة العمرانية الشرقية؛ لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم الخاص بمحطة العمرانية للصرف، وجاري الآن أعمال الإصلاح لعودة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب توفر سيارات مياه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، كما يمكن طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125من التليفون الأرضي.