عاجل.. الجيزة تناشد المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا للضرورة

طالبت محافظة الجيزة، في بيان منذ قليل، المواطنين، بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة القصوى فقط.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين، بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى، أمطارا متوسطة وعدم استقرار في حالة الطقس.

وأصدرت المحافظة، إرشادات وتعليمات مطالبة المواطنين باتباعها/ كالتالي:

- الابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الانارة حرصا على حياة المواطنين.

- في حالة الانقطاع المتكرر للتيار يجب فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع تأكيد عدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات.

- في حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية وخاصة الشموع، يجب اليقظة والحذر لتفادى أي أخطار أو حرائق.

- عدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

- القيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

- تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.

- الإبلاغ عن أي حالة طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الأمطار بالشوارع أو أي حادث، عبر غرفة الأزمات بالمحافظة على أرقام: "35863004، 35855722، 35869193، 35869371، أو الخط الساخن 114".