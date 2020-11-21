عاجل.. تحرير 1000 محضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة داخل المترو

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تحرير 1000 محضر للمخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو وأثناء استقلال القطارات، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل المحاضر إلى النيابة العامة والتى بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المحددة بـ4 آلاف جنيه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "عبدالهادي"، فى تصريحات لـ"الوطن"، شن حملات يومية بمحطات المترو لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامات الطبية من دخول المحطات واستقلال القطارات، مشيرًا إلى أن أن جميع المحطات تخضع لعمليات تطهير كل ساعتين.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن العمل يسير داخل محطات المترو على قدم وساق لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث توفير منافذ بالمحطات لبيع الكمامات الطبية للمواطنين بتكلفة 3 جنيهات للكمامة.

ونوه "عبدالهادي"، إلى أن جميع ورش الصيانة التابعة لشركة مترو الأنفاق يتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين، لافتًا إلى أن المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل إنطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن جميع قطارات المترو تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، موضحًا أن الشركة قللت زمن التقاطر بين القطارات بمختلف محطات المترو لمنع الزحام داخل عربات القطارات، لحماية الركاب من تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أفراد شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بمحطة الشهداء بمترو الأنفاق، انتشروا داخل قطارات المترو لمطالبة جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، لمواجهة كورونا، مشيرين إلى أنه في حال مخالفة أي راكب سيتم عمل محضر فوري له وتغريمه 4 آلاف جنيه.