آخرها كوريا الجنوبية.. دول تواجه الموجة الثالثة لفيروس كورونا

في الوقت الذي تتسابق مصر وعدد من الدول العربية لمحاصرة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتشدد الحكومة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، عانت دول أخرى من تفشي الموجة الثالثة للفيروس التي ضربت سكانها، ونالت من أعداد كبيرة ما بين الإصابات والوفيات والمعرضين للإصابة، وآخرها كوريا الجنوبية.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا ضربت البلاد وتنتشر سريعًا، وأن العاصمة سول تشهد حوالي 200 إصابة جديدة في اليوم الواحد، إضافة إلى حدوث إصابات في أماكن أخرى، حسبما ذكر المسؤول الصحي "يون تيه هو".

والخميس الماضي سجلت كوريا الجنوبية 363 إصابة جديدة، من بينها 320 إصابة محلية، و43 من الوافدين من الخارج، و218 من بين 320 إصابة محلية في العاصمة وضواحيها.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت عدد الوفيات 250 ألف، بعد دخولها في الموجة الثالثة من تفشي فيروس الـ"كوفيد 19"، وزيادة عدد الإصابات، بحسب "رويترز"، حيث بلغت حالات الوفاة 1176 حالة لمتوسط 7 أيام، وهو أكثر من متوسط الوفيات اليومي في الهند والبرازيل مجتمعين باعتبارهم الأكثر تضررًا من وباء كورونا بعد أمريكا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي سجلت أكثر من 10 ملايين حالة، ووصلت منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى ما يقرب من 11.4 مليون حالة.

زيادات متسارعة في إصابات كورونا بالبلدان

وسُجل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا أول أمس، إضافة إلى 427 حالة وفاة بالمستشفيات، حسبما ذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، بذلك ترتفع عدد الوفيات في فرنسا منذ بداية جائحة "كوفيد 19" حتى الآن إلى 46698.

وخلال الشهر الماضي، صرح نور هشام عبد الله، مدير عام الصحة الماليزية، بأن بلاده دخلت الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، مناشدًا الشعب بالعمل سويًا لكسر سلسلة انتشار تفشي عدوى "كوفيد 19".

كما قررت وزارة التعليم الماليزية منذ أسبوعين، إغلاق المدارس بمراحلها التعليمية كافة، حتى انتهاء الفصل الدراسي من العام، وذلك للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين مؤخرًا.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت احصاءات بتجاوز إيران 3000 حالة إصابة كورونا في اليوم، بحسب "بي بي سي"، وبلغ إجمالي عدد الوفيات وقتها إلى 23952، وتصنيف المحافظات حمراء أو صفراء حسب شدة انتشار الفيروس بها، حيث كانت تخطت إيران 400 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد 19".