لحظة إنقاذ سيدة حاولت الانتحار في "نافورة كمباوند" بالتجمع (صور)

أقدمت سيدة على الانتحار بمنطقة التجمع الأول، بعدما ألقت نفسها في نافورة مياه داخل كمباوند، وتمكنت الشرطة والأهالي من إنقاذها، حيث بررت فعلتها بتكرار الخلافات مع زوجها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم تامر عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده إقدام سيدة على الانتحار بنافورة داخل كمباوند بدائرة القسم.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن سيدة ألقت بنفسها داخل النافورة، محاولة الانتحار، بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها، وتم إنقاذها.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.