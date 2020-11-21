إصابة شخصين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب شخصين بحادث تصادم سيارة نقل ركاب، بالقرب من ميت نما، التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بطريق مصر اسكندرية الزراعي، ما تسبب في شلل مروري، وتكدس في حركة السيارات، ونقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عبدالعظيم محمد، مدير مرور المحافظة، يفيد إصابة شخصين، إثر حادث تصادم سيارة نقل ركاب بطريق مصر اسكندرية الزراعي، بالقرب من ميت نما التابعة لمدينة قليوب، ونقل المصابين للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على الفور، إلى موقع الحادث، ورفعت تلفيات الحادث، وجار تسيير الحركة المرورية، لعدم تعطل مصالح المسافرون وأصحاب السيارات، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.