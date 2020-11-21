في 3 خطوات.. كيفية استرداد مقدم الحجز فى حال عدم الحصول على وحدة سكنية

لا يحالف الحظ جميع المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن ما تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك عقب شرائهم كراسة الشروط، ودفع مقدم جدية الحجز المعلن ضمن كراسة الشروط.

"الوطن" تستعرض كيفية استرداد مقدم جدية الحجز، فى حالة عدم الحصول على وحدة سكنية، وفقا لما أكدته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية استرداد مقدم الحجز فى حالة عدم الحصول على وحدة سكنية

- تقديم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر.

- بعد ذلك يتم اختيار "استرداد مقدم الدفع" والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة.

- فور إتمام الطلب، يقوم بنك التعمير والإسكان بتنفيذ إجراءات التحويل وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول، وتغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى "تم رد جدية الحجز".

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، و54 ألفًا سنويًا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.