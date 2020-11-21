أدهم نابلسي يغازل جمهوره المصري بـ"حان الآن"

طرح المطرب أدهم نابلسي أول أغنياته باللهجة المصرية "حان الآن" بطريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وهي من كلمات عمرو المصري، والحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر، اما الإخراج لعمرو رمال.

وتتولى شركة "شبكة" الرائدة في مجال التوزيع الرقمي، التوزيع الديجيتال لها على جميع المنصات الرقمية.وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد طرحها بساعات، واحتلت المركز الثاني في تريند اليوتيوب. وتعد أغنية "حان الآن" أولى أغنيات أدهم نابلسي باللهجة المصرية. يذكر أن آخر أغنيات نابلسي أغنية "مش عيب" ووصلت عدد مشاهدتها إلى 8 مليون ونصف وهي تتر مسلسل "من الآخر".

كان أدهم نابلسي قد أحيا حفلا غنائيا داخل مسرح كايروفيستفال سيتي بالقاهرة الجديدة، منذ عدة أشهر وهو أول حفل له بمصر بعد فترة كبيرة، وذلك وسط حضور الآلاف من محبيه وجمهوره تحت لافتة "كامل العدد".

وصعد "أدهم" إلى مسرح الحفل على أغنيه "هو الحب" وسط تفاعل وصيحات كبيرة من الجمهور مرددين الأغنية، ثم قدم وصلة غنائية كبيرة لأكثر من ساعتين وغنى العديد من أشهر أغانيه، منها "مشتاق" و"كيف بحبك هيك" و"شدني اغمرني" و"لبعض خلقنا" و"نسخه منك" وغيرها من الاغنيات، وسط أجواء من التفاعل والبهجة بين جمهوره ومحبيه.