السعيد تتفقد جناح وزارة التخطيط بمعرض القاهرة الدولي للاتصالات

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ قليل، جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ24 والذي يبدأ غدًا الأحد 22 نوفمبر، ويستمر حتي 25 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا.

البنية المعلوماتية وخدمات المحليات أبرز موضوعات الوزارة بالمعرض

والتقت هالة السعيد، خلال جولتها التفقدية، بفريق العمل القائم علي جناح الوزارة، وراجعت مع الفريق العروض التقديمية والمعلومات التي سيتم استعراضها خلال أيام المعرض والتي ستناقش عددًا من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها الوزارة.

وتشمل الموضوعات منظومة البنية المعلوماتية المكانية، تطوير خدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، كما تابعت السعيد سير العمل بالجناح ووضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لبدء فعاليات المعرض غدًا.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض حوالي 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.