"التخطيط" وبنك الاستثمار القومي يتابعان إنجازات مشروع محور الفردوس

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة؛ المنفذ من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك لمتابعة الإنجازات المحققة بالمشروع والمعوقات التي تواجه العمل به.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي؛ الاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، وذلك في ضوء أهداف ومؤشرات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية إعطاء دفعة تنموية للمشروعات التي يشعر بها المواطن وتخدمه في المقام الأول على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن شبكات النقل – بكل أنواعها – هي بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، ومؤشّرات قطاع النقل أصبحت من المؤشّرات الرئيسة الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول.

كما أوضحت السعيد أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولي من المشروع والجاري العمل بها حاليًا؛ تصل إلى نحو 1.191 مليار جنيه وتبلغ نسبة التنفيذ بها حتى الآن 35%، ومستهدف الانتهاء من تلك المرحلة فى شهر مارس 2021.

وتبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكي إلى محور المشير طنطاوى مرورًا بشارع صلاح سالم ومحور الأتوستراد وطريق إعمار، أما المرحلة الثانية فتبدأ من محور المشير طنطاوي وحتى محور الشهيد ثم الربط على شارع ذاكر حسين مرورًا بالوحدات العسكرية، وتبدأ المرحلة الثالثة من ميدان تاكي وحتى ش لطفي السيد مرورًا بشارع أحمد سعيد.

ويبدأ مشروع محور الفردوس من ترعة الجبل مرورًا بشارع مصر والسودان –أحمد سعيد – صلاح سالم – محور الأتوستراد عند منشأة ناصر ومع امتداد محور الشهيد رابطاً على ش ذاكر حسين (الميثاق)، ويبلغ طوله نحو 12 كم ويهدف إلى تخفيف الكثافة المرورية القادمة من وسط القاهرة وحلوان والمارة بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر والمتجهه إلى القاهرة الجديدة، مما يخفف الضغط على كل من شارع امتداد رمسيس واسماعيل الفنجري وحتى محور المشير طنطاوي.ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية السيد محمد فريد عبد الفتاح، وكيل أول الوزراة ورئيس قطاع البنية الأساسية، بكما ترأس وفد بنك الاستثمار القومي السيد خالد مصطفى، وكيل أول البنك.