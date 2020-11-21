دير الشايب يحتفل بتدشين كنيسة الملاك الجديدة بالأقصر بـ 4 مذابح

احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، اليوم السبت، بتدشين كنيسة الملاك، وذلك بيد أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس، وبمشاركة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادى النطرون، والأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت.

وجرت صلوات التدشين، بحسب الترتيب الطقسى بالكنيسة القبطية، قبل بدء القداس الإلهى، الذى تولى خدمته الأنبا سلوانس.

وتم تدشين 4 مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيسي على اسم الملاك ميخائيل ومذبح آخر على اسم النبيين إيليا وإشعياء، والمذبح الثالث على اسم القديس الأنبا بولا أول السواح، والمذبح الأخير على اسم القديس الأنبا متاؤس الفاخورى.

وشهدت الأقصر في أواخر يونيو الماضي فرحة عارمة مع عودة دق أجراس الكنائس، لإنطلاق صلاة القداس الإلهي ببعض كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت وسط إجراءات أحترازية مشددة، بعد توقف دام 100 يوم بسبب القرارات التى إتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصر أولى قداستها من كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

واختتم الأقباط الأرثوذكس في محافظة الأقصر، مساء الأحد الماضي، الليلة الختامية للاحتفال السنوي لدير الشهيد «مارجرجس» بجبل الرزيقات، الذي استمر هذا العام لمدة11 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام أيقونة «مارجرجس»، وسط أصوات التسابيح والترانيم والزغاريد بساحة الدير، وذلك بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» في فلسطين.

وترأس مراسم احتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وكورس الشمامسة، والشعب القبطي.