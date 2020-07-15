بإجراءات وقائية.. كنيسة السيدة العذراء تقيم ثاني قداس بالمريس في الأقصر

أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية المريس غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، القداس الإلهي، بحضور القس مارتيروس أسعد، استمرارًا لإقامة الطقوس الدينية داخلها عقب إقامة أول قداس الاثنين الماضي.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل استقبال المصلين، حيث تم تطهير وتعقيم الكنيسة، مع قياس درجة الحرارة للمصلين قبل الدخول، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات، والانصراف فورًا بعد انتهاء الصلاة.

ودقت أجراس الكنائس مجددًا بمدينة إسنا أواخر الشهر الماضي بعد توقف دام أكثر من 115 يومًا، وانطلقت صلاة القداس الإلهي ببعض كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت، وسط إجراءات احترازية مشددة خوفًا من عدوى فيروس كورونا.