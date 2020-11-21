هلع في البرلمان التركي بعد تفشي فيروس كورونا

أفادت صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت، بأن البرلمان يشهد حالة من الهلع بعد الكشف عن إصابة واحد من كل 6 نواب بفيروس كورونا المستجد، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات للحد من تفشي الوباء.

واجتمعت لجنة الصحة في البرلمان برئاسة رجب أكداغ، وممثل عن كل حزب سياسي مع اقتراب عدد المصابين بالفيروس من 100 نائب وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتدرس اللجنة حاليا تطبيق عدد من الإجراءات في البرلمان لمنع تفشي الفيروس، من بينها إلغاء المشروبات والمأكولات وتوفير المياه المعدنية فقط، وإلقاء الخطب في الجمعيات العامة واللجان بارتداء الأقنعة.

ودعا النواب إلى ضرورة تهوية البرلمان كل ساعة، مطالبين بضرورة تحسين جودة المطهرات والأقنعة المستخدمة في البرلمان، والحصول على منتجات عالية الجودة بعد وجود شكاوى بسبب ذلك.