صور.. بدء عزاء الراحل فايق عزب بجوار منزله بفيصل

بدء منذ قليل، عزاء الفنان فايق عزب، بجوار منزله بشارع العريش بفيصل، حيث يقام العزاء في ساحة كبيرة اتباعا للإجراءات الاحترازية، وحرص الحضور على ارتداء الكمامات.

وتوفي الفنان فايق عزب، الخميس الماضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ومارسا.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفاة عزب، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما صرح لـ"الوطن".

وكان خالد، نجل الفنان فايق عزب، قد كشف قبل أيام، تفاصيل حالة والده الصحية بعد تداول أخبار عن إصابته بفيروس كورونا وفيروس آخر نادر.

وقال نجل الفنان فايق عزب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، في وقت سابق، إن والده كان يجري جراحة لتوسيع الحبل الشوكي خاصة أنه كان يعاني من توقف الحركة في يديه وقدمه خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه بقي في المستشفى لعدة أيام واكتشفوا إصابته بالتهاب رئوي بكتيري.

وأوضح عزب الابن، أنه جرى عمل تحاليل لمعرفة نوع البكتريا، واكتشفوا أنها بكتريا "مارسا"، وأنها من الممكن أن تظهر في الجلد والرئة، مؤكدًا أنها ظهرت في صدره فقط.

ولفت في وقت سابق، إلى أن والده يقيم في المستشفى على وسادة هوائية منذ 40 يوما، لافتًا إلى أنهم يتعاملون معه بالمضادات الحيوية للقضاء على البكتريا، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا بعدها إصابته بفيروس كورونا، وظهرت نتيجة العينة إيجابية.