شقيق فايق عزب ينفي عدم حضور الأسرة للجنازة ويوجه رسالة لوزيرة الصحة

كشف علاء عزب، شقيق الفنان الراحل فايق عزب، حقيقة ما تردد عن عدم حضور أسرة الفنان الراحل لجنازته، مؤكدًا أن ذلك مجرد كلام يتم تداوله عبر السوشيال ميديا.

وقال "عزب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن شقيقه كان يجري عملية لتوسيع النخاع الشوكي بمستشفى معهد نصر نهاية شهر أكتوبر، وخرج من العملية بسلام، وبدأ مرحلة العلاج الطبيعي، لافتًا أنهم حصلوا على مسحة له واكتشفوا إيجابيتها لكورونا، مشيرًا أنه تم نقله لمستشفى العجوزة للعزل.

وتسائل شقيق الفنان الراحل عن المتسبب في إصابة شقيقه بكورونا نظرًا لأنه كان يقيم في المستشفى بجناح خاص ولم يخرج منه لمدة شهر، لافتًا أن حالته تدهورت ووضعوه على جهاز تنفس صناعي وفتحوا له فتحة في الزور ليتمكن من التنفس.

وأضاف: "بطالب وزيرة الصحة ياريت تهتموا بالمستشفيات شوية ومش معقول مريض ينزل ويتعمل له عملية وربنا يكرمه ويروح في لحظة تانية عشان الإهمال".